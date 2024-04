Neuer Herr im Haus: Die Swiss Re hat ihre Zentrale am Mythenquai in Zürich.

Andreas Berger übernimmt den Chefposten in Zürich - sein Vorgänger hatte wohl das Vertrauen von Aktionären und Verwaltungsrat verloren.

Von Christian Bellmann und Herbert Fromme, Köln

Das passiert nicht oft: In einem großen internationalen Finanzkonzern löst ein 57-jähriger Manager - eigentlich nicht weit vom Übergang in den Ruhestand entfernt - den drei Jahre jüngeren Vorstandschef ab. Aber genau das wird Andreas Berger tun. Er steht ab Juli an der Spitze des Rückversicherers Swiss Re, der sich mit dem Konkurrenten Munich Re jedes Jahr aufs Neue einen Wettkampf um die weltweite Marktführerschaft liefert.