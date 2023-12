Ein Modell des Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn.

Kommentar von Jannis Brühl

Die USA haben das Silicon Valley samt Google und Chat-GPT, in China forciert der Staat die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI). Und in Deutschland? Hier wollen es zwei Superreiche richten. Lidl-Patron Dieter Schwarz und Quandt-Erbin Susanne Klatten haben die künstliche Intelligenz für sich entdeckt. Sie stecken Hunderte Millionen Euro in ein Netzwerk aus Unis, Forschungseinrichtungen, Konzernen und Start-ups, das von Heilbronn bis München und neuerdings Zürich reicht.