Bis zu 20 Millionen Dollar. So viel kostet eine Werbeminute während des Super Bowl am Sonntag: Die US-Football-Liga weiß, wie man Geld verdient. Mit dabei ist jetzt auch Bosch.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Klar, Hollywood steckt bekanntermaßen in der Mega-Krise, da sind bis zu 20 Millionen Dollar für eine Werbeminute nicht drin. Eine Minute in der Vorberichterstattung kostet übrigens vier, die während der Analyse danach 4,5 Millionen Dollar. Die Produktion eines Super-Bowl-tauglichen Spots, das Spiel ist auch die Hochmesse für Reklameproduzenten, kostet in etwa ebenfalls 20 Millionen Dollar – deshalb gilt der Super Bowl als Barometer fürs Wohlergehen von Konzernen oder gar ganzen Branchen: 13 Firmen aus der Tech-Industrie, darunter fünf aus Financial Tech und vier mit KI-Bezug, sind zum Beispiel eine ordentliche Hausnummer.