Von Jürgen Schmieder, Las Vegas

Das Haus gewinnt immer. Sie können sich womöglich ein anderes Motto verpassen in Las Vegas: Sie haben das doch arg ausgelutschte "What happens in Vegas stays in Vegas" geändert in "What happens in Vegas only happens here". Dies als Zeichen dafür, dass es ein paar einzigartige Erlebnisse gebe in dieser Stadt. Sie kann sich wandeln, von Sinatra-Spielwiese-Sündenpfuhl über Disneyland für Erwachsene in den 1990ern hin zum Sport- und Entertainment-Mekka für alle. Doch eines bleibt gleich: Das Haus gewinnt immer. Nur so kann diese Stadt überleben - weil sie sonst nichts hat, noch nicht einmal einen Grund für ihre Existenz.