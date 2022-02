Die Suisse Secrets führen aus der Schweiz in die ganze Welt. Und es gibt auch Bezüge zum wohl größten Schmiergeldskandal Deutschlands: der Siemens-Affäre.

Von Johannes Korsche, Vinzent-Vitus Leitgeb und Carolin Lenk

Eines Abends scrollt Bastian Obermayer durch die Suisse-Secrets-Daten. Und bleibt an einem Namen hängen: Eduard Seidel. Er wird als Kunde mit Wohnsitz in Nigeria geführt - aber nigerianisch klingt der Name nicht. Eine Google-Suche später hat der SZ-Reporter eine drängende Frage: Könnten die Millionen auf dem Credit-Suisse-Konto mit dem wohl größten Schmiergeldskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte zusammenhängen, der Siemens-Affäre?

Die Geschichte einer Recherche, die im Nigeria der 1980er-Jahre beginnt, in die Nullerjahre zur Münchner Staatsanwaltschaft führt - und 2021 in Dubai womöglich noch nicht endet.

Mitarbeit: Laura Terberl, Carlo Sarsky. Zusätzliche Sprecherin: Tami Holderried.

