Reporter aus dem Investigativ-Team sprechen über die Enthüllung und ihre Folgen. Verfolgen Sie an diesem Mittwoch von 19 Uhr an hier den Livestream. Exklusiv mit SZ Plus.

Über ein Jahr lang recherchierten Redakteure aus dem SZ-Investigativressort gemeinsam mit Kollegen von 47 Medienhäusern aus aller Welt an den Suisse Secrets. 160 Journalisten waren daran beteiligt - und dennoch sickerte vorher nichts durch. Wie lief diese globale Recherche? Wie funktionierte die Zusammenarbeit mit so vielen Reportern? Wie wurden die Daten aus der Credit Suisse ausgewertet? Und welche Folgen wird die Berichterstattung haben?

Darüber spricht Laura Terberl, die Leiterin der Audio- und Videoredaktion der Süddeutschen Zeitung, am kommenden Mittwoch, 23. Februar, um 19 Uhr mit Bastian Obermayer, Leiter des SZ-Investigativressorts, Drew Sullivan, Chef des OCCRP, unserem wichtigsten Medienpartner bei dieser Recherche, Oliver Zihlmann, Leiter des Recherchedesks beim Tagesanzeiger aus Zürich, und der Schweizer Nationalrätin Samira Marti. Den Livestream von "SZ im Dialog" finden Sie am Mittwoch von 19 Uhr an an dieser Stelle.