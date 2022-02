Von Jörg Schmitt

Am 14. August 1974, ein Mittwoch, betritt ein Ehepaar mittleren Alters die Filiale der Credit Suisse in Genf. Der Mann legt den Bankern einen ägyptischen Pass vor, ausgestellt auf den Namen Hussein Kamal Eddine Ibrahim Salem. Kurz darauf unterschreibt der neue Bankkunde mit krakeliger Handschrift die Gründungsunterlagen für das geheime Nummernkonto R750191. Zeichnungsberechtigt neben ihm: seine Frau Nazima. Ob die Kontoauszüge denn an die heimische Adresse in Kairo geschickt werden sollen, wird das Ehepaar noch gefragt: Sollen sie natürlich nicht. Stattdessen wandert in den nächsten Jahrzehnten alle Korrespondenz in ein privates Schließfach der Bank am Genfer See.