Seit fast zwei Jahren befährt Hapag-Lloyd – wie viele andere große Containerreedereien – den Suezkanal nicht mehr. Es gab gute Gründe dafür, denn zuvor hatten Huthi-Rebellen im angrenzenden Roten Meer Handelsschiffe angegriffen. Die Schiffe nahmen anschließend den Umweg ums Kap der Guten Hoffnung, um Schiffe und Besatzung zu schützen. In den vergangenen Wochen aber kehrten einige Reedereien zurück ins Rote Meer.