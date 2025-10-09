Trotz Demütigungen und Anmaßungen der Trump-Regierung kämpft Südkorea um bessere Konditionen des Zoll-Deals mit den USA. Aber lohnt sich der Aufwand überhaupt?

Es passt nicht zum südkoreanischen Wesen, sogar am Feiertag Chuseok mit den Amerikanern zu verhandeln. Die freien Tage zum nationalen Erntedankfest gehören zu den wichtigsten Ferien in Südkorea, in diesem Jahr dauerten sie vom 3. Oktober bis zu diesem Donnerstag. Unternehmen machten Pause. Familien trafen sich. Man aß zusammen, besuchte die Gräber der Vorfahren, hielt inne.