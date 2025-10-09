Zum Hauptinhalt springen

Südkorea und TrumpDas Bargeld aus Seoul bleibt aus

Lesezeit: 3 Min.

Bei einer Razzia hat die Polizei am 4. September mehr als 310 südkoreanische Arbeiter einer Batteriefabrik in Ellabell im US-Bundesstaat Georgia verhaftet. Grund: Ihnen würde die Arbeitserlaubnis fehlen.
Bei einer Razzia hat die Polizei am 4. September mehr als 310 südkoreanische Arbeiter einer Batteriefabrik in Ellabell im US-Bundesstaat Georgia verhaftet. Grund: Ihnen würde die Arbeitserlaubnis fehlen. (Foto: U.S. Immigration and Customs Enforcement/via REUTERS)

Trotz Demütigungen und Anmaßungen der Trump-Regierung kämpft Südkorea um bessere Konditionen des Zoll-Deals mit den USA. Aber lohnt sich der Aufwand überhaupt?

Von Thomas Hahn, Seoul

Es passt nicht zum südkoreanischen Wesen, sogar am Feiertag Chuseok mit den Amerikanern zu verhandeln. Die freien Tage zum nationalen Erntedankfest gehören zu den wichtigsten Ferien in Südkorea, in diesem Jahr dauerten sie vom 3. Oktober bis zu diesem Donnerstag. Unternehmen machten Pause. Familien trafen sich. Man aß zusammen, besuchte die Gräber der Vorfahren, hielt inne.

