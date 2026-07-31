Eine Blase, die nicht platzt, ist vielleicht nur ein Ballon, dem die Luft ausgeht. Zeigt sich das gerade in Südkorea? Am Mittwoch jedenfalls sackte der südkoreanische Börsenindex Kospi noch mal um sechs Prozent ab, nach Verlusten von knapp elf Prozent am Vortag. Inzwischen hat er sich wieder etwas erholt, doch es war bemerkenswert, wie nervöse Anleger im großen Stil Aktien von Chipherstellern wie Samsung und SK Hynix verkauften. Kommt der Boom um künstliche Intelligenz gerade an sein Ende? Zwischen den KI-Nationen USA, China und Südkorea verschiebt sich jedenfalls gerade einiges.