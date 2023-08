Kommentar von Caspar Busse

In einem zumindest sind sich die Akteure der Ampelkoalition einig: Der Klimawandel muss aufgehalten werden. Und es eilt. Denn Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Doch dann beginnt schon der Streit. Was genau ist sinnvoll, um den Klimaschutz zu verbessern? Was muss Deutschland für das Gelingen der Energie- und Klimawende tun? Und vor allem: Wie soll das alles finanziert werden? All das diskutieren die Politikerinnen und Politiker von SPD, FDP und den Grünen auch auf ihrer Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg.