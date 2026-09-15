Solide Haushaltspolitik, im Koalitionsvertrag war das Union und SPD ganz wichtig. Noch 2025, so vereinbarten die Partner zu Beginn ihrer Partnerschaft, werde es eine „Aufgaben- und Ausgabenkritik“ geben, Punkt 1: „Alle Subventionen werden wir einer eingehenden Prüfung unterziehen.“ So viel ist dann nicht geschehen, nicht einmal bei den wirklich kontraproduktiven. Eher schon das glatte Gegenteil.
BundesregierungKlimaschädliche Subventionen sinken nicht – sie steigen
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Die Bundesregierung plagen Haushaltslöcher, gegen den Klimawandel will sie unbedingt etwas tun. Dennoch fließen einer Studie zufolge Milliarden in Pendlerpauschale, Dienstwagenprivileg und anderes.
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