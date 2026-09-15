Die Bundesregierung plagen Haushaltslöcher, gegen den Klimawandel will sie unbedingt etwas tun. Dennoch fließen einer Studie zufolge Milliarden in Pendlerpauschale, Dienstwagenprivileg und anderes.

Solide Haushaltspolitik, im Koalitionsvertrag war das Union und SPD ganz wichtig. Noch 2025, so vereinbarten die Partner zu Beginn ihrer Partnerschaft, werde es eine „Aufgaben- und Ausgabenkritik“ geben, Punkt 1: „Alle Subventionen werden wir einer eingehenden Prüfung unterziehen.“ So viel ist dann nicht geschehen, nicht einmal bei den wirklich kontraproduktiven. Eher schon das glatte Gegenteil.