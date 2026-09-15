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BundesregierungKlimaschädliche Subventionen sinken nicht – sie steigen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Flugzeug wird am Flughafen in München betankt: Kerosin ist in Deutschland steuerbefreit.
Ein Flugzeug wird am Flughafen in München betankt: Kerosin ist in Deutschland steuerbefreit.
Andreas Gebert/picture alliance / dpa

Die Bundesregierung plagen Haushaltslöcher, gegen den Klimawandel will sie unbedingt etwas tun. Dennoch fließen einer Studie zufolge Milliarden in Pendlerpauschale, Dienstwagenprivileg und anderes.

Von Michael Bauchmüller

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Solide Haushaltspolitik, im Koalitionsvertrag war das Union und SPD ganz wichtig. Noch 2025, so vereinbarten die Partner zu Beginn ihrer Partnerschaft, werde es eine „Aufgaben- und Ausgabenkritik“ geben, Punkt 1: „Alle Subventionen werden wir einer eingehenden Prüfung unterziehen.“ So viel ist dann nicht geschehen, nicht einmal bei den wirklich kontraproduktiven. Eher schon das glatte Gegenteil.

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