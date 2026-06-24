Die Deutsche Bahn verschiebt den Start des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs auf Dezember 2031 – nun auch offiziell. Die Probleme hätten sie „erschüttert“, sagt Evelyn Palla. Wie geht es jetzt weiter?

Es ist ein Tag, wie er selbst im Leben einer Bahn-Chefin nicht häufig vorkommt. Bis weit nach Mitternacht war Evelyn Palla mit Krisenmanagement beschäftigt. Eine Großstörung hatte mal eben den kompletten deutschen Bahnverkehr lahmgelegt. Nun, am frühen Mittwochmorgen, will schon die nächste Krise von ihr gemanagt werden. Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages hat sie vorgeladen. Das Thema: die erneute Verschiebung von Stuttgart 21.