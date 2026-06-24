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Stuttgart 21Und dann nimmt die Bahn-Chefin den Hinterausgang

Lesezeit: 4 Min.

Bahn-Chefin Evelyn Palla unmittelbar vor der Sitzung des Verkehrsausschusses.
Bahn-Chefin Evelyn Palla unmittelbar vor der Sitzung des Verkehrsausschusses. dpa

Die Deutsche Bahn verschiebt den Start des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs auf Dezember 2031 – nun auch offiziell. Die Probleme hätten sie „erschüttert“, sagt Evelyn Palla. Wie geht es jetzt weiter?

Von Roland Muschel und Vivien Timmler, Stuttgart/Berlin

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Es ist ein Tag, wie er selbst im Leben einer Bahn-Chefin nicht häufig vorkommt. Bis weit nach Mitternacht war Evelyn Palla mit Krisenmanagement beschäftigt. Eine Großstörung hatte mal eben den kompletten deutschen Bahnverkehr lahmgelegt. Nun, am frühen Mittwochmorgen, will schon die nächste Krise von ihr gemanagt werden. Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages hat sie vorgeladen. Das Thema: die erneute Verschiebung von Stuttgart 21.

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