Von Oliver Klasen und Saladin Salem

Was ist billiger, das Flugzeug oder die Bahn? 112 europäische Städteverbindungen hat die Umweltorganisation Greenpeace auf diese Frage hin untersucht. Darunter sind zum Beispiel häufig genutzte Strecken innerhalb Deutschlands, wie etwa Hamburg-München oder Stuttgart-Berlin, aber auch längere, etwas weniger häufig frequentierte grenzüberschreitende Verkehre wie Köln-Barcelona oder Freiburg-Zagreb.

Das Ergebnis der Studie: Nur auf wenigen europäischen Strecken können Bahnfahrten die Preise von Flügen unterbieten. In 71 Prozent der Fälle war die Bahn teurer als das Flugzeug. Auf Strecken mit Start oder Ziel in Deutschland kosteten Zugreisen im Durchschnitt 51 Prozent mehr als eine gleichwertige Flugverbindung.

Immer günstiger waren die Züge auf den Strecken Hamburg-Brüssel, Hamburg-Luxemburg und Hamburg-München. Die höchste Preisdifferenz wurde auf der Strecke zwischen Barcelona und London verzeichnet, die mit dem Zug bis zu 384 Euro kosten sollte. Das seien 30 Mal mehr als mit dem Flugzeug bei einem Ticketpreis von 12,99 Euro, schreibt Greenpeace.

Tatsächlich finden sich für die Strecke Barcelona-London online Angebote von Billigfluggesellschaften, die - abhängig vom Reisedatum - zwischen elf und 16 Euro kosten. Wichtig zu wissen jedoch: Das Flugunternehmen Vueling erlaubt für die Verbindung lediglich ein kleines Handgepäckstück, der nächsthöhere Tarif inklusive eines Aufgabegepäcks wäre für eine Reise im Dezember 2023 etwa fünf Mal so teuer. Auch bei anderen Fluggesellschaften gibt es eine spürbaren Preisanstieg, wenn Reisende Gepäck aufgeben.

So ist die Umweltorganisation vorgegangen

Welche Kriterien hat Greenpeace bei der Auswahl der Städte angelegt? Zunächst seien die Hauptstädte der EU-Staaten berücksichtigt worden sowie Städte mit mehr als einer Million Einwohner, erklärt Greenpeace-Verkehrsexpertin Marisa Reiserer der SZ. Zwei weitere Faktoren seien gewesen, ob es sich bei der Stadt um ein wichtiges touristisches Ziel handele oder ob es eine Verbindung gebe, die eine hohe Frequenz an Buchungen aufweise. Zudem wurden einige Nachtzugrouten betrachtet.

Bei der Länge der Strecken sei eine maximale Zugfahrzeit von 24 Stunden zugrunde gelegt worden. Dieser Wert sei relativ hoch angesetzt, man hätte auch eine kürzere Zeit zugrunde legen können, sagt Reiserer. Tatsächlich sind nur wenige Reisende bereit, eine solch lange Reisezeit zu akzeptieren.

Allerdings weist die Expertin darauf hin, dass selbst einige von der Entfernung her längere Strecken mit dem Zug zu bewältigen sind. So sei die Strecke zwischen Barcelona und London beispielsweise in etwa zehn Stunden machbar. Man muss dabei nur einmal umsteigen, nämlich in Paris. Und von der französischen Hauptstadt gibt es sowohl nach London als auch nach Barcelona sehr schnelle Verbindungen mit Hochgeschwindigkeitszügen, die mit 300 Kilometern pro Stunde unterwegs sind.

Eine sehr schnelle Verbindung existiert zum Beispiel auch von München nach Paris, der französische TGV schafft diese Strecke in etwas mehr als fünfeinhalb Stunden. Wäre das deutsche Bahnnetz besser ausgebaut, ginge es sogar noch schneller. Für die Verbindung Berlin-Paris ist von Ende 2024 ebenfalls eine Direktverbindung geplant, die die Reisezeit deutlich verkürzen soll.

Greenpeace fordert Besteuerung von Kerosin

Dass die Bahn im grenzüberschreitenden Verkehr oft teurer ist, liegt vor allem an Billigfluggesellschaften. Knapp 80 Prozent der Strecken, die Greenpeace untersucht hat, werden von den günstigen Airlines bedient. Sie profitieren davon, dass auf Flugbenzin keine Mineralölsteuer anfällt und für ein Flugticket außerdem keine Mehrwertsteuer entrichtet werden muss. Hinzu kommt, dass Regionalregierungen in zahlreichen Ländern Billigfluggesellschaften wie Ryanair üppige Subventionen gewährt haben, damit diese entlegene und sonst wenig ausgelastete Flughäfen wie Frankfurt-Hahn oder Barcelona-Girona nutzen.

In den meisten Fällen, so zeigt die Greenpeace-Studie, ist die Bahn nicht konkurrenzfähig, eben auf Strecken, die von den Billig-Airlines bedient werden. Die Umweltorganisation fordert daher eine Besteuerung von 50 Cent pro Liter Kerosin, die in den Ausbau der Bahninfrastruktur und in die Subventionierungen billiger Bahntickets fließen könnten.

"Immer mehr Menschen wollen mit der Bahn reisen und auf Flüge verzichten, doch die fehlende Kerosinsteuer und weitere klimaschädliche Subventionen für die Flugindustrie verzerren die Preise und sind eine Bruchlandung für gute Vorsätze", sagt Greenpeace-Verkehrsexpertin Reiserer. Verbraucher sollten sich darauf verlassen können, dass die Bahn immer das günstigste Verkehrsmittel ist.

Dass die steuerliche Benachteiligung des Zugverkehrs beendet wird, fordert auch Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn. Wenn Flugverkehr und Bahn wirtschaftlich fair und klimagerecht besteuert würden, also etwa nach dem Kriterium, wie viel CO₂ sie ausstoßen, dann sei die Bahn "konkurrenzlos günstig", sagt Neuß.

Außerdem weist der Pro-Bahn-Sprecher noch auf einen anderen Punkt hin, der für den grenzüberschreitenden Verkehr wichtig ist: Nötig sei ein Buchungssystem, das den Kauf grenzüberschreitender Fahrkarten einfacher mache als heute und Fahrgastrechte sichere.

Tatsächlich versuchen zum Beispiel viele Urlauber, die klimabewusst reisen wollen, ihre Fahrkarten zu stückeln. So kaufen Sie zum Beispiel eine Fahrkarte für die Fahrt von München nach Verona bei der Deutschen Bahn und dann eine Karte für die Weiterfahrt von Verona nach Rom bei der italienischen Trenitalia. Tatsächlich könne man durch gezieltes Herumprobieren und die Wahl unterschiedlicher Zuggesellschaften manchmal bessere Preise erzielen, erklärt Neuß. Allerdings schließe man in dem oben genannten Beispiel "zwei getrennte Beförderungsverträge ab und man hat dann auch keine durchgehenden Fahrgastrechte", erklärt der Pro-Bahn-Experte. Im Klartext: Ist der erste Zug zu spät und man verpasst dadurch den zweiten, bekommt man kein Geld zurück.