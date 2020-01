Sich beweisen, aufsteigen, das Sagen haben. Und gutes Geld dabei verdienen. Das ist die klassische Vorstellung einer guten Karriere. Eine Studie der globalen Jobbörse Indeed und des Marktforschungsinstituts YouGov kommt nun aber zu dem Schluss, dass diese Vorstellung überholt ist. Wichtiger als eine steile Karriere ist deutschen Arbeitnehmern demnach der Spaß an der Arbeit - und einen tieferen Sinn in ihrer Tätigkeit zu sehen.