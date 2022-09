Energie:Warum der Strompreis so stark schwankt

Erst Rekordstände, nun massiv fallende Preise: An Europas Strombörsen geht es turbulent zu. Was steckt dahinter? Und was bedeutet das für Stromkunden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Michael Bauchmüller und Björn Finke

Irrsinn und Entspannung - an Europas Strombörsen liegen sie in diesen Tagen nah beieinander. Vorigen Montag kletterten die Preise auf sagenhafte 870 Euro je Megawattstunde - um sich nur fünf Tage später mehr als zu halbieren. Am Freitagmittag fielen sie sogar auf unter 250 Euro, was aber immer noch mehr als doppelt so viel ist wie vor einem Jahr. Und schon nächste Woche kann es wieder rapide bergauf gehen. Was ist da los? Und was bedeutet das für die nächste Stromrechnung? Ein Überblick.

Warum sind die Preise so stark gefallen?

Händler führen das auf neue Überlegungen der EU-Kommission zurück, die auf eine stärkere Kontrolle des Strommarktes hinauslaufen könnten. So könnten etwa Gewinne, die an der Strombörse entstehen, leichter abgeschöpft werden. Allerdings spielt eine andere Größe auch eine Rolle: der Gaspreis. Er war zuletzt gefallen - nach Berichten über stetig steigende Füllstände in Europas Gasspeichern. Und der Gaspreis ist eine entscheidende Größe, wenn es um Strom geht.

Warum hat der Gaspreis so viel Einfluss auf den Strompreis?

Das liegt an den Besonderheiten des Strommarktes. Auch hier ergeben sich die Preise aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Nur sind die Kosten der Erzeugung sehr unterschiedlich, während das Produkt - der Strom - immer gleich ist. Bei niedriger Nachfrage kommen zunächst die günstigsten Erzeuger zum Zuge, etwa Windräder oder Solaranlagen. Sie machen auch bei niedrigen Strompreisen noch einen kleinen Gewinn. Teurere Kraftwerke dagegen stehen still. Damit sie Strom produzieren, muss der Preis steigen - was er bei einer höheren Nachfrage auch tut. Dann kommen zum Beispiel Kohlekraftwerke an die Reihe. Ist dann immer noch nicht genug Elektrizität im Netz, steigt der Preis weiter - bis auch die Kraftwerke mit den höchsten Kosten profitabel arbeiten können. In der Regel sind das Gaskraftwerke. Diese Reihenfolge nennt sich "Merit Order", und sie hat nicht nur gravierende Auswirkungen auf den Preis, sondern auch auf die Gewinne: Denn den so entstandenen Börsenpreis für Strom kassieren alle - egal, zu welchen Kosten sie den Strom erzeugen.

Wie viel Spekulation steckt in dem Markt?

Natürlich gibt es auch an der Strombörse Händler, die auf steigende oder sinkende Preise spekulieren. Anders als an vielen anderen Märkten lässt sich aber Strom nur in begrenztem Maße speichern. Das, was gehandelt wird, muss in den meisten Fällen auch gleich fließen. Dadurch hat die reale Einspeisung und auch die reale Nachfrage einen größeren Einfluss. Das erklärt auch, warum an einem sonnigen Sonntagmittag die Preise ganz plötzlich auf um die zehn Euro die Megawattstunde fallen können. Dann speisen Solarzellen viel Elektrizität ein, aber die Nachfrage, zum Beispiel aus der Industrie, ist gering.

Waren die Rekordpreise nur ein Ausreißer, und der Preis normalisiert sich wieder?

Angesichts der Achterbahnfahrt der vergangenen Tage verbietet sich jede Prognose. Entscheidenden Einfluss allerdings hat dieses Wochenende. Dann sollen die Transporte durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wieder anlaufen. Passiert dies, könnte das den Gaspreis weiter beruhigen. Setzt Gazprom den Transport dagegen komplett aus, etwa wegen vorgeblicher Probleme mit der letzten verbliebenen Turbine, drohen neue Preissprünge. Denn an der Nachfrage nach Strom hat sich nichts geändert: Sie kommt vor allem aus Frankreich und Südeuropa. In Frankreich stehen Dutzende Atomkraftwerke still, im Süden Europas schwächelt nach einem trockenen Sommer die Wasserkraft. Die Ruhe könnte also von kurzer Dauer sein.

Was bedeuten die hohen Börsenpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Die Lage ist weniger dramatisch, als es oft wirkt. Nur ein Teil des Stroms wird über die Börse gehandelt, nämlich vor allem für den kurzfristigen Bedarf oder plötzliche Überschüsse. Stromversorger und Stadtwerke decken sich meist langfristig mit Strom zu fixen Preisen ein, über länger laufende Verträge. Aber auch diese Verträge sind nicht unendlich. Laufen sie aus, müssen sie neu verhandelt werden. Dafür sind die jeweiligen Börsenpreise dann ein wichtiger Anhaltspunkt. Die Beschaffungskosten für Versorger werden also absehbar steigen und dann auch auf die Stromkosten der Haushalte durchschlagen. Aber dies geschieht eben mit Verzögerung.

Was konkret schlägt die EU-Kommission vor, um die Preise in den Griff zu bekommen?

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nun angekündigt, dass binnen Wochen ein Notfallinstrument gegen hohe Strompreise in Kraft treten soll. In einem Diskussionspapier bewertet die Behörde bereits Vor- und Nachteile diverser Markteingriffe- und lässt keinen Zweifel daran, welches Modell sie bevorzugt. Demnach sollen die EU-Regierungen Bürgern und Firmen Anreize setzen, den Verbrauch zu kappen. Die Kommission könnte konkrete Ziele für die Einsparungen vorgeben. Vorbild ist der Ansatz beim Gas. Da formulierte die Behörde im Juli das Ziel, den Verbrauch um 15 Prozent zu senken. Fällt auf diese Weise die Nachfrage, dürfte das auch den Preis dämpfen. Daneben regt die Behörde an, dass die Regierungen eine Preisobergrenze vorgeben sollten für Stromanbieter, die deutlich billiger als Gaskraftwerke produzieren. Das soll deren riesige Gewinne stutzen. Ist die Börsennotierung höher - so wie gerade - würden die Regierungen die Differenz abschöpfen. Die billigen Ökostrom-, Atom- und Kohlekraftwerke müssten also einen Teil ihres Umsatzes abtreten. Die Kommission rät, die Höhe dieses Deckels EU-weit einheitlich festzulegen, um Verzerrungen auf dem Binnenmarkt zu vermeiden. Mit den Einnahmen sollten die Regierungen wiederum Verbraucher und Mittelständler unterstützen, denen die Energiepreise zu schaffen machen.

Wann könnten diese Regelungen in Kraft treten?

Der Zeitplan der Kommission ist straff. Fachleute der EU-Regierungen sollen sich schon bei einem Treffen kommenden Mittwoch über das Diskussionspapier austauschen, zwei Tage später reden die Energieminister bei einer Konferenz darüber. Einigen sich die Regierungen darauf, in welche Richtung die Eingriffe gehen sollen, würde von der Leyen konkrete Maßnahmen in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union vorstellen, die sie in anderthalb Wochen in Straßburg hält. Danach könnte ihre Behörde die Gesetzentwürfe ausarbeiten.