Rainer Schmitt könnte jetzt zufrieden sein. Ist er aber nicht. Schmitt ist Chef der gleichnamigen Spedition und einer, der seiner Zeit gerne vorausfährt. Jeder zweite der 90 Lastwagen bei Logistik Schmitt ist mittlerweile elektrisch unterwegs, aber betriebswirtschaftlich rechnet sich das bisher kaum. Strom müsste dafür billiger sein. Und auch die Beschlüsse des Kabinetts von diesem Mittwoch werden daran nur teilweise etwas ändern. Die Netzentgelte beim Strom werden auch für Schmitt sinken, die Stromsteuer aber nicht. „Das ist für die Transformation eine ziemliche Katastrophe“, sagt der schwäbische Spediteur. So werde das jedenfalls nichts mit dem klimafreundlichen Verkehr.
BundeskabinettWie die Regierung Unternehmen und Verbraucher entlasten will
- Das Bundeskabinett beschließt ein milliardenschweres Entlastungspaket mit einer Senkung der Netzentgelte um 6,5 Milliarden Euro ab 2026.
- Die Stromsteuer wird nur für produzierende Unternehmen und Landwirtschaft auf den EU-Mindestsatz gesenkt, nicht für alle Verbraucher.
- Das Lieferkettengesetz wird entschärft durch den Wegfall der Berichtspflicht und eingeschränkte Bußgelder bei Verstößen gegen Menschenrechte.
Das Bundeskabinett winkt ein ganzes Paket an Entlastungen durch, plus ein klitzekleines bisschen Naturschutz. Ein Überblick.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
