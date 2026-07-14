Für Dietmar Woidke ist die Sache klar. „Wir verschenken hier eigentlich gerade unseren Standortvorteil“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident im Interview der Süddeutschen Zeitung. Anstatt etwa günstigen Ökostrom dort zu verbrauchen, wo er erzeugt werde – etwa in Brandenburg – entstünden für viele Milliarden Euro Stromautobahnen, „damit der Norden den Süden günstig mit Windstrom versorgen kann“, beklagt der SPD-Politiker. Nötig seien unterschiedliche Preiszonen in Deutschland. Denn wenn es Gegenden gebe, wo mit viel erneuerbarem Strom auch die Industrie günstig produzieren könne, helfe das dem Standort Deutschland insgesamt. Und mit dieser Meinung steht Woidke bei Weitem nicht allein.