Es braucht nicht viel für einen großflächigen Stromausfall. Deswegen werden Tausende von Kilometern Hochspannungsleitung in Deutschland regelmäßig kontrolliert - und zwar aus der Luft. An Bord eines Hightech-Helikopters.

Von Thomas Fromm

Wer sein Restaurant ausgerechnet an diesem Ort "Pizzeria Fiumicino" nennt, der hat auf jeden Fall Humor, und zwar keinen schlechten. Fiumicino, so heißt ja auch der große Hauptstadtflughafen "Leonardo da Vinci" in Rom. Dies hier aber ist der kleine Flugplatz von Eggenfelden, einem Ort mit knapp 14 000 Einwohnern, gelegen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Benvenuto also am Fiumicino von Eggenfelden und auf dem Vorplatz einer Pizzeria, von deren Gartenplätzen man einen herrlichen Panoramablick hat auf kleine Sportflugzeuge, Segler und Hubschrauber.