Was die EU-Strommarktreform für Verbraucher bedeutet

Die Energiekrise hat in Europa zu einem Umdenken geführt: Stromkunden erhalten jetzt mehr Rechte. Dafür müssen sich auch in Deutschland Regeln ändern.

Von Michael Bauchmüller und Jan Diesteldorf, Berlin, Brüssel

Wenige Wochen vor der Europawahl hat die EU noch eines der größeren Reformprojekte über die letzte Hürde gebracht - die Strommarktreform. Sie soll in Zukunft plötzlichen Krisen an den Energiemärkten vorbeugen, gleichzeitig aber den Ausbau erneuerbarer Energien für alle Beteiligten planbarer und verlässlicher machen - etwa durch die Einführung sogenannter Differenzverträge. Wie genau funktioniert das? Und was bedeutet das für die Europäer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.