In Frankfurt machen Rechenzentren bereits über 20 Prozent des Stromverbrauchs aus, der Bedarf soll sich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.

So stark wie der Boom der künstlichen Intelligenz hat keine Technologie bisher den Strombedarf ansteigen lassen. Mancherorts stößt man schon an Grenzen – auch in Deutschland.

Von Helmut Martin-Jung

Das Motto entstammt dem Sport. Schneller, höher, weiter sollen die Athletinnen und Athleten laufen, springen oder werfen. Im weltweiten Wettbewerb um die Vorherrschaft bei der künstlichen Intelligenz haben sich die Protagonisten diese Devise offenbar zu eigen gemacht. Die Chips können nicht schnell genug, die Rechenzentren dafür nicht groß genug sein. Nur mit Investitionen im Billionen-Bereich, so tönen die Chefs von Open AI, Meta, Microsoft und wie sie alle heißen, ließe sich da was ausrichten. Groß denken, groß handeln ist die Devise. Technik-Olympia eben.