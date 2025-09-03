Das Motto entstammt dem Sport. Schneller, höher, weiter sollen die Athletinnen und Athleten laufen, springen oder werfen. Im weltweiten Wettbewerb um die Vorherrschaft bei der künstlichen Intelligenz haben sich die Protagonisten diese Devise offenbar zu eigen gemacht. Die Chips können nicht schnell genug, die Rechenzentren dafür nicht groß genug sein. Nur mit Investitionen im Billionen-Bereich, so tönen die Chefs von Open AI, Meta, Microsoft und wie sie alle heißen, ließe sich da was ausrichten. Groß denken, groß handeln ist die Devise. Technik-Olympia eben.
Wie die KI den Stromverbrauch von Rechenzentren in die Höhe treibt
- Der Boom der künstlichen Intelligenz lässt den Strombedarf so stark ansteigen wie keine Technologie zuvor und stößt bereits an Grenzen.
- In Frankfurt machen Rechenzentren bereits über 20 Prozent des Stromverbrauchs aus, der Bedarf soll sich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.
- Das Training von Chat-GPT 4 verbrauchte 60 Millionen Kilowattstunden Strom, genug für 17.000 Durchschnittshaushalte pro Jahr.
So stark wie der Boom der künstlichen Intelligenz hat keine Technologie bisher den Strombedarf ansteigen lassen. Mancherorts stößt man schon an Grenzen – auch in Deutschland.
