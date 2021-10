Was Kunden angesichts der hohen Strompreise tun können

Wer saugt da so viel? Wer Energie sparen will, sollte zuerst die größten Stromfresser im Haushalt ausfindig machen.

Preiserhöhungen, Lieferstopps, Pleiten: Die hohen Energiekosten bringen erste Stromanbieter in die Klemme. Das trifft auch die Kunden. Wer wechseln sollte und wie man sonst noch sparen kann.

Von Andreas Jalsovec

Eigentlich sollte Frank J. noch bis Ende des Jahres Strom des Anbieters Immergrün beziehen. Doch die Kölner Energiefirma kündigte Anfang Oktober an, dass sie die Stromlieferungen in J.s Versorgungsgebiet zum 20. Oktober einstelle. Der Kunde aus dem hessischen Rheingau-Taunus-Kreis muss sich nun einen neuen Anbieter suchen. Bis er ihn gefunden hat, bekommt er seinen Strom zwar automatisch vom Grundversorger in der Region - allerdings zu einem höheren Preis.