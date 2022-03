Von Saskia Aleythe, Michael Bauchmüller, Caspar Busse und Benedikt Müller-Arnold, Hamburg/Berlin/München/Köln

Wer die Zukunft der Stahlerzeugung sehen will, muss nach Hamburg fahren. In den Westen des Hafens, wo Schiffe aus aller Welt Eisenerz in seinen Rottönen an den Kai von Arcelormittal schippern. Der größte Stahlkonzern Europas betreibt dort eine sogenannte Direktreduktionsanlage: Sie stellt Stahl nicht mit klimaschädlicher Kohle her, sondern mit Erdgas. Künftig will Arcelormittal gar Wasserstoff verfeuern, den man mit viel Ökostrom aus Wasser gewinnt. Es ist der Traum der ganzen Branche: "grüner" Stahl, etwa für Autos oder Waschmaschinen.