9. Juli 2019, 18:47 Uhr Strenesse Wieder insolvent

Strenesse ist wieder insolvent. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das Amtsgericht Nördlingen bereits am 26. Juni dem Antrag der Strenesse New GmbH auf Anordnung einer vorläufigen Eigenverwaltung stattgegeben. Wieder einmal. Schon vor fünf Jahren hatte die Vorgängergesellschaft, die Strenesse AG, Insolvenz anmelden müssen. Gerd Strehle und seine damalige Frau, die Designerin Gabriele Strehle, hatten sich mit einer Herrenkollektion und großen Expansionsplänen übernommen. Ende 2016 stieg die Treuhandgesellschaft H₂P ein, hinter der angeblich der Unternehmer Harald Kronseder steckt. Die von der Vorgängergesellschaft Strenesse AG übernommenen Betriebs- und Vertriebsstrukturen hätten sich als "nur bedingt anpassungsfähig" erwiesen, erklärte Geschäftsführerin Micaela Sabatier. Der Altlasten will sie sich nun im neuen Verfahren entledigen.