Einer von Deutschlands größten Telekommunikationskonzernen erhebt schwere Vorwürfe gegen eine von Deutschlands wichtigsten Wirtschaftsbehörden: Vodafone Deutschland klagt, das Bundeskartellamt gehe in einem Verfahren voreingenommen und parteiisch vor. Die Landesgesellschaft des britischen Vodafone-Konzerns hat daher eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Akten der Behörde auszuwerten.
MobilfunkSind Deutschlands Kartellwächter befangen?
Lesezeit: 4 Min.
Das Bundeskartellamt ermittelt gegen eine Vodafone-Tochter, weil diese den Handykonzern 1&1 behindert haben soll. Nun erheben die Beschuldigten ihrerseits brisante Vorwürfe gegen die angesehene Behörde.
Von Björn Finke, Düsseldorf
Verbraucher:Wieso der Spritpreis so stark schwankt
Handy-Apps sollen Autofahrer zur billigsten Tankstelle lotsen. Doch das funktioniert nicht, weil sich die Preise rasant ändern. Eine Lösung ist schwierig. Für Kunden hat Kartellamts-Präsident Mundt aber einen Tipp.
Lesen Sie mehr zum Thema