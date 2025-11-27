Einer von Deutschlands größten Telekommunikationskonzernen erhebt schwere Vorwürfe gegen eine von Deutschlands wichtigsten Wirtschaftsbehörden: Vodafone Deutschland klagt, das Bundeskartellamt gehe in einem Verfahren voreingenommen und parteiisch vor. Die Landesgesellschaft des britischen Vodafone-Konzerns hat daher eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Akten der Behörde auszuwerten.