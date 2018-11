8. November 2018, 18:05 Uhr Streit um Hardware-Lösung Kompromiss für Diesel-Nachrüstungen steht

Volkswagen und Daimler sind nun bereit, ältere Diesel für bis zu 3000 Euro mit Katalysatoren nachrüsten zu lassen, teilt Verkehrsminister Andreas Scheuer mit.

BMW will mit der gleichen Summe die Halter älterer Diesel unterstützen - etwa für einen Kauf von Gebrauchtwagen.

Bald soll es auch einen Europa-Dieselgipfel geben. Das Problem: Die schmutzigen Diesel aus Deutschland fahren in Osteuropa einfach weiter.



Von Markus Balser und Max Hägler

Der fünfte Diesel-Gipfel sollte am Donnerstag endlich den Durchbruch bringen. Die Politik schien nach vier Anläufen seit dem ersten Krisentreffen im August 2017 so entschlossen wie nie, den Autoherstellern endlich Zugeständnisse bei der für Kunden wichtigen Nachrüstung aufzubrummen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Kollegin Svenja Schulze (SPD) aus dem Umweltressort erhöhen seit Tagen den Druck, den von immer mehr Fahrverboten betroffenen Autobesitzern endlich entgegenzukommen.

Schon kurz vor Begin um zehn Uhr schien plötzlich eine schnelle Lösung in Sicht. Das Verkehrsministerium kündigte kurzerhand eine Pressekonferenz der Beteiligten für elf Uhr an. Dann allerdings passierte fünf Stunden, was seit gut einem Jahr beim Thema Nachrüstung passiert: nichts. Im Führungstrakt des Ministeriums diskutierten Daimler-Chef Dieter Zetsche, der für VW verhandelnde Porsche-Chef Oliver Blume und BMW-Vorstand Klaus Fröhlich sowie Autoverbandschef Bernhard Mattes mit Scheuer über eine gemeinsame Linie. Immer wieder ließen sich die Konzernspitzen von ihren Fachleuten beraten. Erst am späten Nachmittag präsentierte die Runde einen Kompromiss.

Die Bundesregierung habe sich mit den Herstellern bei der umstrittenen Nachrüstung verständigt, teilte Scheuer mit. Volkswagen und Daimler seien nun bereit, die verbliebenen älteren Autos für bis zu 3000 Euro mit Katalysatoren nachrüsten zu lassen. BMW lehne dies zwar weiter ab, wolle aber mit der gleichen Summe die Halter der älteren Diesel unterstützen - etwa für einen Kauf von Gebrauchtwagen. Die Angebote gelten allerdings nur für Halter in den 15 am höchsten mit Stickoxid(NOx)-belasteten Regionen. Bei Volkswagen haben sich die Gremien zudem offenbar noch nicht auf die Zahl 3000 verständigen können, hieß es am Donnerstag. Man habe die Zahl nur in Aussicht gestellt, verlautete aus dem Unternehmen.

Der Verkehrsminister war mit dem Ergebnis zufrieden. Die deutsche Autoindustrie habe sich "sehr stark bewegt", sagte Scheuer. Doch Kunden dürften so schnell nicht in den Genuss einer Lösung kommen. Obwohl die Zeit drängt und in vielen Städten schon im kommenden Jahr Fahrverbote drohen, ist auch mit diesem Kompromiss keine schnelle Lösung in Sicht. Derzeit gebe es noch keine genehmigten Katalysator-Nachrüstsätze für Euro-5-Fahrzeuge, räumte Scheuer ein. Daher könne auch eine Nachrüstung erst nach 2020 greifen. Damit droht den Betroffenen in den Problemstädten allerdings bereits am dem kommenden Jahr bei Fahrverboten Stillstand. Auch bürokratische Vorgaben fehlen noch. So müsste die Politik per Gesetzesänderung garantieren, dass die umgebauten Autos auch wirklich von Fahrverboten ausgenommen werden.

Die Umbauten an Motor und Abgasanlage sind eigentlich Teil des neuen Maßnahmenpakets der großen Koalition, um weitere Dieselfahrverbote in deutschen Städten zu verhindern und die Luft zu verbessern. Die Regierung hatte von den Herstellern dabei auch die komplette Kostenübernahme gefordert. Allerdings weigerten sich alle drei Hersteller bisher, die vollen Kosten für den Umbau zu übernehmen. Allein VW schien zu Zugeständnissen bereit, wenn alle drei deutschen Hersteller sich einigen. BMW lehnte aber bis zuletzt eine Teilnahme an einem solchen Programm ab. Daimler war bereit, höchstens 2400 Euro je Auto zu zahlen.

Die Auseinandersetzung dürfte nun auch auf europäischer Ebene weiter gehen. Auch in Brüssel soll es nun einen Diesel-Gipfel geben. EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska habe ein Spitzentreffen für den 27. November in Brüssel einberufen und dazu zuständige Minister aus den Mitgliedstaaten eingeladen, hieße es am Donnerstag aus Regierungskreisen. Aus Sicht der Kommission seien europaweit noch nicht ausreichend Konsequenzen aus der Dieselkrise gezogen worden. Thema solle auch sein, dass zunehmend ältere Dieselautos wegen ihrer hohen Schadstoffwerte in Westeuropa aus dem Verkehr gezogen, dann aber ohne Nachrüstung in osteuropäische EU-Staaten verkauft würden, wo sie weiter auf den Straßen unterwegs seien.