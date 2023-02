Folge des Verdi-Streiks: Leere am vorigen Freitag in der Abflughalle B des Frankfurter Flughafens.

Kommentar von Benedikt Peters

So richtig überraschend ist der Zeitpunkt nicht. Ende vergangener Woche hat die Gewerkschaft Verdi mehrere Flughäfen in Deutschland lahmgelegt. Prompt verlangen die Arbeitgeber nun "gesetzliche Regelungen für den Arbeitskampf", übersetzt also: Einschränkungen. Sie argumentieren mit den finanziellen Schäden und mit den etwa 300 000 betroffenen Passagieren, die durch die Warnstreiks "in Geiselhaft genommen" worden seien.