Die IG Metall stimmt in der wohl größten Krise der Autobranche zu, dass Firmen zeitweise weniger Gehalt zahlen oder die Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich verlängern – wenn sie im Gegenzug investieren und Arbeitsplätze sichern.

In der Tarifrunde für 3,7 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber auf einen Abschluss geeinigt. Demnach erhalten die 3,7 Millionen Beschäftigten 2027 zwei und 2028 2,3 Prozent mehr Lohn. Ferner erhalten sie eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro, die von der Gewinnlage ihres Unternehmens abhängt. Das liegt deutlich unter der Forderung der IG Metall von fünf Prozent für ein Jahr, aber auch deutlich über dem Angebot der Arbeitgeber.