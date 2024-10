Von Ann-Kathrin Nezik, Elizabeth

Zwei Wochen lang könne er sich den Streik leisten, sagt der bullige Hafenarbeiter, der am vergangenen Mittwoch mit ein paar Kollegen zwischen parkenden Pick-ups steht. Die Stimmung ist ausgelassen, Anekdoten werden erzählt. Man gönnt sich das ein oder andere Bier. Normalerweise arbeiten die Männer zu dieser Tageszeit auf der anderen Straßenseite, im Hafen von Elizabeth, New Jersey. Sitzen oben in den Kränen, die Container von den Schiffen aus aller Welt laden. Halten den Warenfluss der Globalisierung am Laufen. Es ist ein harter und gefährlicher Job. Einer der Männer zeigt seine Hand. Es fehlt ein halber Finger. Ein Maschinenunfall, wie er sagt.