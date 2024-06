Wegen der Inflation sehen die Deutschen mehr Arbeitskämpfe als jemals in den vergangenen 20 Jahren. Und es zeichnen sich neue Ausstände ab. Wird das Land zur Streikrepublik?

Von Alexander Hagelüken

Erst taten es Erzieherinnen und Pfleger. Dann kamen Zugbegleiter und Lokführer. Immer mal wieder streikten auch Beschäftigte in Supermärkten und am Ende erneut der öffentliche Dienst: 2023 erlebten die Deutschen so viel Arbeitskampf wie selten. Auch dieses Jahr ist mit zahlreichen Streiks zu rechnen – weshalb Streit darüber entbrennt, wie gerechtfertigt das alles ist.