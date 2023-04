Leere Bahnhöfe, viel weniger Flüge - so ist die Situation am Freitag

Der Hauptbahnhof in Köln am Freitagmorgen.

Zum Warnstreik aufgerufen haben an diesem Freitag gleich zwei Gewerkschaften, die EVG für die Bahnangestellten in ganz Deutschland und Verdi für das Sicherheitspersonal an vier Flughäfen. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen am Morgen und im Laufe des Tages, laufend aktualisiert.