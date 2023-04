Von Alexander Hagelüken

Im Tarifkonflikt der Bahn prallen beide Seiten hart aufeinander. Bahnchef Richard Lutz forderte die Gewerkschaft EVG dazu auf, "die Verhandlungen unverzüglich fortzusetzen und die Tarifrunde nicht weiter in die Länge zu ziehen". Lutz reagierte damit auf Ankündigungen der EVG-Verhandlungsführer in der Süddeutschen Zeitung, die Streiks massiv auszuweiten. Millionen Bahnreisende stehen vor schwierigen Zeiten. An diesem Wochenende inklusive des Feiertags am Montag soll aber nicht gestreikt werden, erfuhr die SZ aus informierten Kreisen.