Die Märkte haben am Freitag mit Erleichterung auf die Ankündigung der iranischen Regierung reagiert, dass die Straße von Hormus nach ihrer wochenlangen Blockade frei sei. Der Ölpreis sank von knapp 90 Dollar pro Barell auf etwas mehr als 80 Dollar. Auch der amerikanische Leitindex S&P 500 legte zu Handelsbeginn der New Yorker Börse um mehr als ein Prozent zu. Er hat die nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran erlittenen Verluste damit mehr als wettgemacht. Der Dow Jones Industrial Average stieg um mehr als tausend Punkte. Auch der Dax legte im Verlauf des Freitags um mehr als 500 Punkte zu.