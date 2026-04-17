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Krieg in NahostEin Seufzer der Erleichterung

Lesezeit: 3 Min.

Mitarbeiter von Hapag-Lloyd verfolgen in Hamburg auf einem Bildschirm den Status von Frachtschiffen in der Straße von Hormus.
Mitarbeiter von Hapag-Lloyd verfolgen in Hamburg auf einem Bildschirm den Status von Frachtschiffen in der Straße von Hormus. Ebrahim Noroozi/AP

Die Straße von Hormus ist vorerst wieder für Schiffe passierbar.  An der Börse steigen daraufhin die Kurse, der Ölpreis fällt um fast zehn Dollar. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die weltweite Energiekrise damit nun ein schnelles Ende findet.

Von Ann-Kathrin Nezik

Die Märkte haben am Freitag mit Erleichterung auf die Ankündigung der iranischen Regierung reagiert, dass die Straße von Hormus nach ihrer wochenlangen Blockade frei sei. Der Ölpreis sank von knapp 90 Dollar pro Barell auf etwas mehr als 80 Dollar. Auch der amerikanische Leitindex S&P 500 legte zu Handelsbeginn der New Yorker Börse um mehr als ein Prozent zu. Er hat die nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran erlittenen Verluste damit mehr als wettgemacht. Der Dow Jones Industrial Average stieg um mehr als tausend Punkte. Auch der Dax legte im Verlauf des Freitags um mehr als 500 Punkte zu.

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SZ PlusVon Oliver Meiler

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