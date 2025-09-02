Zum Hauptinhalt springen

VerpackungsabgabeAufruhr im Stollen-Paradies

Lesezeit: 2 Min.

Hier nackig, sonst beim Bäcker in Folie eingepackt: Der Stollen.
Hier nackig, sonst beim Bäcker in Folie eingepackt: Der Stollen. (Foto: Foto: Kristin Schmidt/DPA)

Der Weihnachtsstollen gilt neuerdings als Streetfood, eine Verpackungsabgabe für Folien soll die Umwelt schützen. Die Bäcker in Sachsen und Thüringen sind außer sich, und fragen: Wer nascht den Kuchen denn bitte unterwegs?

Von Saskia Aleythe, Leipzig

Wenn die Bäckerinnen und Bäcker in Sachsen und Thüringen in diesen Tagen die ersten Weihnachtsstollen zaubern, dann geht es nicht nur ums Geldverdienen oder schnöden Alltag. Es geht um ein Kulturgut. So ein Stollen ist schließlich ein Gesamtkunstwerk aus Zucker, Fett, Rosinen und allerlei Geheimnissen, aufwendig hergestellt, lange gelagert. Alles für den perfekten Genuss am Adventstisch. Doch die Backfreude wird gerade ziemlich getrübt, denn das Kulturgut betrachtet man beim Umweltbundesamt (UBA) offenbar mit anderen Augen.

Zur SZ-Startseite

Weihnachten
:Der Dresdner Stollen ist über jede Krise erhaben

Fünf Millionen Stück verkaufen die Bäcker der Region jedes Jahr, für sie ist er wie eine Lebensversicherung. Was macht die Marke so erfolgreich?

SZ PlusVon Saskia Aleythe

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite