Steueroasen:Deutsches Geld liebt Jersey

118,2 Quadratkilometer Fläche umfasst die Insel, 107 800 Menschen wohnen auf ihr, und 98,6 Prozent aller Waren kommen per Boot: Jersey ist in vielen Bereichen detailliert vermessen - und eine stolze Insel. Die Regierung betont gerne, dass Jersey eine selbstverwaltete Kronkolonie mit einem eigenen Steuersystem ist. Und dieses eigene Steuersystem kennt Dinge, die in anderen Ländern undenkbar wären. Die Körperschaftsteuer beträgt in vielen Fällen null Prozent. Weniger geht nicht.