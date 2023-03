Von Alexander Hagelüken

Die Menschen sind nicht gleich - auch nicht beim Einfluss aufs Klima. So bläst das reichste Prozent der Deutschen pro Kopf 20 Mal so viel Kohlendioxid in die Luft wie jemand, der zur ärmeren Hälfte der Bevölkerung gehört. Villen, Pools und Privatjets fordern eben ihren ökologischen Preis. Zugleich aber sind von Klimaschäden wie Hitzewellen nicht nur ärmere Länder stärker betroffen als reiche. Auch ärmere Menschen in reichen Ländern leiden potenziell stärker, weil sie weniger Geld für Ärzte, Klimaanlagen oder Dachbegrünung haben.