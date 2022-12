Von Henrike Roßbach, Berlin

Das Jahressteuergesetz ist ein Sammelsurium steuerlicher Regelungen, an die der Gesetzgeber kurz vor Jahresende noch schnell ein Häkchen setzen muss. Mit dem Gesetz verhält es sich ähnlich wie mit der letzten großen Tasche, die man beim Umzug packt. In die kommt auch alles rein, was noch so rumliegt. Am Freitag hat der Bundestag nun mit den Stimmen der Ampelkoalition das diesjährige Jahressteuergesetz beschlossen. Auch dieses Mal stecken Neuerungen drin, für die sich nur ein sehr kleiner Kreis Steuerrechtsenthusiasten begeistern dürfte, wie etwa die "Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes" oder die "Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung".