Lars Klingbeil drückte das Kreuz durch und setzte eine ernste Miene auf, um Zweifel an seiner Entschlossenheit sofort im Keim zu ersticken. Der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug stehe für ihn selbst wie für die gesamte Koalition ganz oben auf der Agenda, sagte der Bundesfinanzminister bei der Vorstellung seiner durchaus löchrigen Haushaltspläne vor einigen Tagen in Berlin. „Und zwar nicht nur, weil ich das Geld haben will“, so Klingbeil. Es sei darüber hinaus „auch eine Frage der Gerechtigkeit“, dafür zu sorgen, dass sich nicht ausgerechnet große Unternehmen und gut betuchte Bürger „auf Kosten der Allgemeinheit bereichern“ könnten.

Volle Kraft voraus also bei der Suche nach Steuerbetrügern? Das glatte Gegenteil ist der Fall. Obwohl Bund, Ländern und Gemeinden Schätzungen zufolge Jahr für Jahr Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Euro durch Schwarzarbeit, Mehrwertsteuerbetrug, klassische Steuerhinterziehung und Fehler beim Verfassen der Steuererklärung verloren gehen, schauen die Finanzbehörden der Länder nicht etwa immer genauer, sondern immer seltener hin, ob sich gerade die Unternehmen an die geltenden Regeln halten.

Wie eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung unter allen 16 Bundesländern ergab, beschäftigten die Finanzverwaltungen im vergangenen Jahr insgesamt nur noch etwa 12 350 Betriebsprüfer – fast zehn Prozent weniger als vor zehn Jahren. Noch weitaus dramatischer war die Entwicklung bei den Prüfungen der steuerlichen Angaben der rund 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland: Sie sank seit 2015 um sagenhafte 60 Prozent auf 140 000 pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund scheint es kein Zufall zu sein, dass auch die Summe der Steuernachzahlungen, die im Zuge der Prüfungen eingetrieben werden, tendenziell immer weiter zurückgeht: von jeweils gut 16 Milliarden Euro im Schnitt der Nuller- und der Zehnerjahre auf nicht einmal mehr elf Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Dabei suchen Bund, Länder und Gemeinden bekanntlich händeringend nach Geld. Allein Klingbeil fehlen in seiner Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 noch mehr als 170 Milliarden Euro.

Die Entwicklung erscheint auch deshalb paradox, weil es eine bekannte Faustformel gibt: Sie besagt, dass jeder Betriebsprüfer der öffentlichen Hand pro Jahr im Schnitt eine Million Euro an zusätzlichen Einnahmen einbringt – also ein Vielfaches dessen, was er sein jeweiliges Bundesland kostet. Man könnte deshalb auf den Gedanken kommen, dass der Staat nicht weniger, sondern mehr Prüferinnen und Prüfer einstellen sollte. Doch die Entwicklung kennt nur eine Richtung: nach unten.

Laut Bundesfinanzministerium wurden im vergangenen Jahr gerade einmal 16 von 1000 Betrieben einer Prüfung unterzogen, also nicht einmal jeder sechzigste. Zum vollständigen Bild gehört allerdings auch, dass die Prüfdichte stark von der Größe des Unternehmens abhängt. Bei großen und mittleren Firmen lagen Quoten mit zuletzt knapp 296 und 183 von jeweils 1000 Betrieben deutlich höher. Konzerne werden de facto sogar fortlaufend überwacht, weil immer die Angaben gleich mehrerer Jahre überprüft werden.

Kleine Unternehmen hingegen müssen im Schnitt nur alle 38 Jahre mit einer Betriebsprüfung rechnen, Kleinstbetriebe, die mehr als 80 Prozent aller Firmen in Deutschland ausmachen, sogar nur alle 150 Jahre – es sei denn, es gibt den konkreten Verdacht auf eine Straftat: Dann allerdings rücken nicht Betriebsprüfer, sondern Steuerfahnder aus. Anders als die Kollegen dürfen sie zur Aufdeckung von Delikten auch Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen, Unterlagen beschlagnahmen und Verdächtige vorläufig festnehmen. Der Prüfturnus in den einzelnen Ländern ist dabei sehr unterschiedlich: Während etwa Rheinland-Pfalz jährlich vier Prozent aller kleinen Firmen kontrolliert, können Hamburg, Sachsen und andere nur mit halb so hohen Zahlen aufwarten.

In weit mehr als der Hälfte der Fälle werden die Prüfer auch fündig

Wird geprüft, werden die Kontrolleure in weit mehr als der Hälfte aller Fälle auch tatsächlich fündig. Die hohe Erfolgsquote ist kein Zufall. Vielmehr werden neben der regulären Dauerkontrolle der sehr großen Unternehmen gezielt solche Firmen unter die Lupe genommen, die Auffälligkeiten aufweisen oder etwa – beispielsweise aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit – ein höheres „steuerliches Risiko“ als andere haben, wie das im Beamtendeutsch heißt. Einfacher formuliert: In der Glücksspielbranche kommen Steuerbetrug und Geldwäsche aller Erfahrung nach häufiger vor als etwa bei Medizinern – weshalb Spielhallen häufiger kontrolliert werden als Arztpraxen. Der Bau wiederum gilt als besonders anfällig für Schwarzarbeit.

Das alles bedeutet, dass mehr Prüfer und mehr Prüfungen nicht automatisch auch zu höheren Einnahmen im gleichen Umfang führen würden. Da schon jetzt vor allem dort nachgeschaut wird, wo es erfahrungsgemäß am meisten zu holen gibt, müssten die zusätzlichen Kontrolleure ganz überwiegend auf Firmen mit geringerem „steuerlichen Risiko“ angesetzt werden. Sicher würden sie auch da an manchen Stellen fündig, aber längst nicht im gleichen Umfang wie die Kollegen. Man könnte auch sagen: Statt der Staatseinnahmen erhöhte sich in einigen Bereichen womöglich vor allem die Bürokratie. Und wahr ist auch: Manch Kritiker, der den Regierungen von Bund und Ländern einen viel zu laxen Umgang mit Steuerhinterziehern vorwirft, wird genauso laut aufschreien, wenn dieselben Regierungen den Beamtenapparat weiter aufblähen.

Es gibt aber auch profanere Gründe, warum die Zahl der Prüfer beständig sinkt. So geht es bei Steuernachforderungen aus Betriebskontrollen fast immer um Gemeinschaftssteuern wie Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuer, deren Aufkommen sich Bund, Länder und Kommunen teilen müssen. Die Sach- und Personalkosten eines zusätzlich eingestellten Prüfers, einschließlich künftiger Pensionsverpflichtungen, müssen dagegen vollständig aus dem jeweiligen Landeshaushalt bezahlt werden. Entsprechend gering ist für manchen Landesfinanzminister der Anreiz, neue Beamte anzuheuern.

Der Bundesrechnungshof hält die Länder für viel zu zögerlich

Hinzu kommt: Es fehlt – wie in so vielen anderen Bereichen – an Fachkräften und an Nachwuchs. Zugleich werden die Prüffälle immer komplizierter und zeitaufwendiger, auch mussten viele Kontrolleure behördenintern zuletzt bei anderen Projekten wie der Reform der Grundsteuer aushelfen. Während der Corona-Pandemie waren Außenprüfungen zeitweise völlig unmöglich. Zudem setzen die Steueraufseher teils neue Kontrollschwerpunkte. Beispiele sind der Internethandel oder die Aufdeckung sogenannter Umsatzsteuerkarusselle, bei denen europaweit agierende Kriminelle Steuerzahlungen umgehen oder zu Unrecht Erstattungen kassieren.

Doch so gut einige Gründe auch sein mögen: „Wer unseren Rechtsstaat und damit auch unsere Demokratie stärken will, muss die Finanzbehörden personell und strukturell deutlich stärken. Alles andere ist fahrlässig“, sagt Anne Brorhilker, ehemalige Staatsanwältin und heute Geschäftsführerin der Initiative Finanzwende, die sich unter anderem dem Kampf gegen Finanzkriminalität verschrieben hat. „Sind die Länder nicht in der Lage, ausreichend Personal einzustellen, ist der Bund in der Verantwortung einzuspringen, etwa durch die Bereitstellung von Bundesbetriebsprüferinnen und -prüfern.“

Auch der Bundesrechnungshof hält die Herangehensweise der Länder für viel zu zögerlich. „Die Betrugsbekämpfung kommt nicht voran. Dies belastet die Haushalte von Bund und Ländern – und benachteiligt steuerehrliche Unternehmen“, heißt es in einem Sonderbericht vom April dieses Jahres. „Die Finanzverwaltung muss gestärkt werden, moderne IT-Systeme sind überfällig. Es geht schließlich um eine Billion Euro Steueraufkommen“, so Behördenpräsident Kay Scheller.

Die Diskrepanz zwischen Worten und Taten der Politik ist rätselhaft

Allein den finanziellen Schaden durch Nichterfassung und Manipulation von Bargeldeinnahmen in Registrierkassen schätzt der Rechnungshof auf bis zu 70 Milliarden Euro im Jahr. Zwar haben die Länder ihre sogenannten Kassen-Nachschauen zuletzt deutlich ausgeweitet, aus Sicht Schellers reicht es aber bei Weitem nicht aus, pro Jahr nur 2,4 Prozent aller Betriebe etwa aus der Gastronomie oder dem Einzelhandel zu überprüfen. Ein wichtiges Instrument sei hier die geltende Bonpflicht – und ausgerechnet die wollen Union und SPD mit dem Argument des Bürokratieabbaus wieder abschaffen. Er hoffe, so Scheller, dass sich das nur auf die Ausgabe in Papierform beziehe, nicht aber auf elektronische Bons.

Neben den Betriebskontrollen ist auch die Zahl der sogenannten Fahndungsprüfungen bei Bürgerinnen und Bürgern rückläufig, allerdings ist hier bei den nachträglich eingetriebenen Beträgen kein eindeutiger Trend nach oben oder unten feststellbar. Die Summen schwanken seit der Euro-Einführung beständig mehr oder weniger stark um die Marke von einer Milliarde Euro. 2024 wurde mit mehr als 1,4 Milliarden sogar ein Rekordwert erreicht.

Solche Personenüberprüfungen werden nur anberaumt, wenn es einen konkreten Verdacht gibt. Dabei wird in den amtlichen Statistiken nicht unterschieden, ob der oder die Betroffene im privaten, beruflichen oder betrieblichen Kontext Steuern hinterzogen hat. Im Privatbereich liegt allerdings auf der Hand, dass es sich zumeist um Menschen mit ein wenig Vermögen handeln dürfte, denn normale Arbeitnehmer haben – von kleinen Tricks abgesehen – kaum die Möglichkeit, Steuern zu hinterziehen.

Was bleibt, ist eine rätselhafte Diskrepanz zwischen den Lippenbekenntnissen der Finanzminister und der Realität in den Behörden. „Eine starke Finanzverwaltung ist das Fundament für Gerechtigkeit und Vertrauen – und sie sichert die Einnahmebasis unserer Stadt“, sagt etwa Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) im Gespräch mit der SZ – ein Satz, den man so oder ähnlich überall zu hören bekommt. In der Praxis jedoch kann manch betroffener Beamter von einer starken Finanzverwaltung wenig erkennen, wie aus einem anderen Bundesland verlautete: „Wir pfeifen hier aus dem letzten Loch!“