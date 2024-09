Von Alexander Hagelüken

Die Deutschen erleben schwierige Zeiten. Die Verbraucherpreise sind allein in den vergangenen beiden Jahren um 13 Prozent gestiegen, was die Einkommen deutlich reduziert hat. Jetzt legen Berechnungen nahe, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen: Was die Ampel auf Initiative der FDP steuerlich plant, stellt Gutverdiener deutlich besser als Millionen Normalverdiener.