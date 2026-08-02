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InfrastrukturRollt eine Brücke durch die Stadt – und alle freuen sich

Lesezeit: 2 Min.

108 Meter lang, 21 Meter breit und 3700 Tonnen schwer: Auf insgesamt 1088 Rädern kroch die neue Sternbrücke durch die Straße, maximale Geschwindigkeit: ein Kilometer pro Stunde.
108 Meter lang, 21 Meter breit und 3700 Tonnen schwer: Auf insgesamt 1088 Rädern kroch die neue Sternbrücke durch die Straße, maximale Geschwindigkeit: ein Kilometer pro Stunde. Christian Charisius/dpa

Die neue Sternbrücke wird Hunderte Meter weit durch Hamburg bugsiert: millimetergenau und ohne größere Probleme. Da ließe sich noch mehr draus machen.

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

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Merkwürdiges ist in Hamburg durchaus normal. So kann es Neu-Hanseaten passieren, dass sie gedankenverloren durch ein Wohnviertel fahren, aufblicken – und plötzlich ein riesiges Containerschiff am Ende der Straße sehen. Natürlich eine Täuschung: Das Schiff fährt nicht die Straße, sondern die Elbe hinauf. Für die Alteingesessenen ist der Anblick der „Pötte“ Alltag. Aber dass eine Brücke – richtig: Brücke! – durch die Stadt rollt? Das ist selbst hier ein ungewöhnlicher Anblick.

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