Die neue Sternbrücke wird Hunderte Meter weit durch Hamburg bugsiert: millimetergenau und ohne größere Probleme. Da ließe sich noch mehr draus machen.

Merkwürdiges ist in Hamburg durchaus normal. So kann es Neu-Hanseaten passieren, dass sie gedankenverloren durch ein Wohnviertel fahren, aufblicken – und plötzlich ein riesiges Containerschiff am Ende der Straße sehen. Natürlich eine Täuschung: Das Schiff fährt nicht die Straße, sondern die Elbe hinauf. Für die Alteingesessenen ist der Anblick der „Pötte“ Alltag. Aber dass eine Brücke – richtig: Brücke! – durch die Stadt rollt? Das ist selbst hier ein ungewöhnlicher Anblick.