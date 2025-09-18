Er gilt als Architekt der Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten. Jetzt hat ihn Trump in die Federal Reserve entsandt. Seine Mission: die Zinsen schneller senken.

Von Ann-Kathrin Nezik

Wer einen neuen Job anfängt, lässt es vorsichtig angehen. Erst mal gucken, wie die neue Firma so tickt. Niemand käme auf die Idee, schon am ersten Tag den neuen Kollegen zu widersprechen, den Chef gegen sich aufzubringen und alles besser zu wissen. Aber genau das hat Stephen Miran in dieser Woche getan. Der frisch gebackene Fed-Gouverneur nahm an seiner ersten Notenbanksitzung teil, nur einen Tag, nachdem eine Richterin ihn vereidigt hatte. Und dort legte sich Miran sofort mit den anderen Fed-Gouverneuren und Notenbank-Chef Jerome Powell an: Während sie dafür votierten, den Leitzins behutsam zu senken, drängte Miran auf drastische Zinssenkungen.