Immer mehr Firmen kündigen an, Stellen abzubauen. Das ist irre mitten im Fachkräftemangel. Wer einmal weg ist, kommt nur schwer zurück. Es gibt klügere Wege.

Kommentar von Tobias Bug

Es ist schwer zu verstehen, was da gerade am deutschen Arbeitsmarkt vor sich geht. Zuletzt haben zahlreiche Unternehmen verkündet, Tausende Stellen streichen zu wollen, die Autozulieferer Bosch etwa oder ZF Friedrichshafen. Auch beim Softwarekonzern SAP stehen in den kommenden Jahren Tausende Stellen zur Disposition.