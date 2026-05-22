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Autokonzern StellantisEnte gut, alles gut?

Lesezeit: 7 Min.

Der alte 2CV war eine europäische Auto-Ikone, nun soll eine elektrische Neuauflage der „Ente“ Stellantis in Europa wieder in die Spur helfen.
Der alte 2CV war eine europäische Auto-Ikone, nun soll eine elektrische Neuauflage der „Ente“ Stellantis in Europa wieder in die Spur helfen. Foto: Citroën

Von wegen. Der Autokonzern Stellantis droht als erster Global Player von der neuen Weltunordnung zerrissen zu werden. Jetzt präsentiert der Chef eine neue Elektro-Ente – und das ausgerechnet in den USA.

Von Christina Kunkel, Ann-Kathrin Nezik und Stephan Radomsky, Auburn Hills/München

Geologen wissen längst, dass der Atlantik immer breiter wird und sich Amerika deshalb unaufhaltsam von Europa entfernt: um ungefähr vier Zentimeter pro Jahr. Politisch und kulturell allerdings wächst die Kluft seit Jahren schneller, viel schneller.

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