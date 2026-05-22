Geologen wissen längst, dass der Atlantik immer breiter wird und sich Amerika deshalb unaufhaltsam von Europa entfernt: um ungefähr vier Zentimeter pro Jahr. Politisch und kulturell allerdings wächst die Kluft seit Jahren schneller, viel schneller.
Autokonzern StellantisEnte gut, alles gut?
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Von wegen. Der Autokonzern Stellantis droht als erster Global Player von der neuen Weltunordnung zerrissen zu werden. Jetzt präsentiert der Chef eine neue Elektro-Ente – und das ausgerechnet in den USA.
Von Christina Kunkel, Ann-Kathrin Nezik und Stephan Radomsky, Auburn Hills/München
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