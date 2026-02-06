Dass die alte Stellantis-Strategie nicht aufgeht, hatte sich bereits seit Längerem abgezeichnet. Dass der italienisch-französisch-amerikanische Autokonzern deshalb vor allem auf die USA und dort vor allem auf Verbrenner setzt, auch. Auch dass das den Konzern viel Geld kosten wird, war erwartbar. Aber das? Mehr als 22 Milliarden Euro an Abschreibungen für die gescheiterte Elektro-Strategie, Qualitätsmängel und den Personalabbau in Europa – damit rutscht das Unternehmen mit seinen insgesamt 14 Marken tief in die Verlustzone.