Auf der Start-up-Konferenz Bits & Pretzels wird nicht nur gekickert. Und Verbandschefin Verena Pausder will die schlechte Stimmung in der Wirtschaft nicht hinnehmen. Aber wo soll das Geld herkommen?

Von Jannis Brühl

Es gibt das Silicon Valley. Und es gibt Bielefeld. Aber so viele Welten liegen gar nicht mehr dazwischen, wenn es nach Verena Pausder geht. „Als ich in Bielefeld aufgewachsen bin, hätte ich mir nie vorstellen können, dass da irgendwann eine Gründerszene entsteht“, sagt die Investorin und Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. „Jetzt fährt man hin und denkt: Wow, was geht denn hier ab?“ Gründer bauen dort mit ihren Teams Roboter und Software für Maschinenbauer.