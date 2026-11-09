In Deutschland wird mehr gegründet, Unternehmen wachsen, aber leicht macht man es ihnen nicht gerade. Wie lässt sich das verbessern?

Man kann es so sehen: In der EU gibt es 85 Prozent weniger Einhörner als in den USA. Einhörner, das sind Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Man kann es aber auch so sehen wie Verena Pausder, Vorsitzende des deutschen Start-up-Verbandes beim SZ-Wirtschaftsgipfel: „Im vergangenen Jahr gab es eine Rekordzahl an Neugründungen, allein in Deutschland entstanden zehn neue Einhörner.“ Kann es vielleicht doch klappen mit europäischen Champions?