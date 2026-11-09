Zum Hauptinhalt springen

Start-up-Szene„Machen ist wie wollen, nur krasser“

Lesezeit: 2 Min.

Wie kann Europa neue Champions hervorbringen? Darüber diskutierten v. li.: Moderatorin Kerstin Bund, Jarek Kutylowski (DeepL), Verena Pausder (Start-up-Verband), Christian Schmierer (Hyimpulse) und Karsten Lemmer (DLR).
Wie kann Europa neue Champions hervorbringen? Darüber diskutierten v. li.: Moderatorin Kerstin Bund, Jarek Kutylowski (DeepL), Verena Pausder (Start-up-Verband), Christian Schmierer (Hyimpulse) und Karsten Lemmer (DLR).
Johannes Simon

In Deutschland wird mehr gegründet, Unternehmen wachsen, aber leicht macht man es ihnen nicht gerade. Wie lässt sich das verbessern?

Von Helmut Martin-Jung, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Man kann es so sehen: In der EU gibt es 85 Prozent weniger Einhörner als in den USA. Einhörner, das sind Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Man kann es aber auch so sehen wie Verena Pausder, Vorsitzende des deutschen Start-up-Verbandes beim SZ-Wirtschaftsgipfel: „Im vergangenen Jahr gab es eine Rekordzahl an Neugründungen, allein in Deutschland entstanden zehn neue Einhörner.“ Kann es vielleicht doch klappen mit europäischen Champions?

Zur SZ-Startseite

MeinungRaumfahrt
:Europa braucht seinen eigenen Zugang zum All – ohne Elon Musk

SZ PlusKommentar von Ulrich Schäfer
Portrait undefined Ulrich Schäfer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite