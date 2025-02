Verena Pausder vertritt in Berlin die Interessen von Start-ups. Sie wendet sich strikt gegen die AfD und kritisiert die US-Tech-Konzerne für ihren Trump-Kurs. Kann ein Rechtsruck von Gründern in Deutschland auch passieren?

Interview von Caspar Busse und Vivien Timmler, Berlin

Den linken Arm muss sie manchmal noch in einer Schlinge tragen: Verena Pausder, 46, ist vor Kurzem beim Skifahren gestürzt. Doch wenige Tage später steht sie schon wieder in der Öffentlichkeit. Pausder stammt aus einer Industriellenfamilie in Bielefeld, hat selbst ein Unternehmen gegründet und dann verkauft. Seit Ende 2023 ist sie Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands, ist an einem Berliner Frauenfußballverein beteiligt und hat einen eigenen Podcast. Dafür hat sie zuletzt mit allen Kanzlerkandidaten gesprochen – außer mit AfD-Chefin Alice Weidel.