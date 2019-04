23. April 2019, 10:28 Uhr Start-up-Wettbewerb Gipfelstürmer gesucht

Der SZ-Wirtschaftsgipfel zeichnet die besten jungen Firmen aus. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende August.

Von Elisabeth Dostert

Gründer sind entscheidend für die Zukunft unserer Wirtschaft. Deshalb zeichnet der SZ-Gründerwettbewerb "Gipfelstürmer" in diesem Jahr zum vierten Mal beim SZ-Wirtschaftsgipfel vom 11. bis 13. November 2019 in Berlin die besten Ideen aus.

Der Wettbewerb: Ein Land ohne Gründer, ist ein Land ohne Zukunft. Deshalb zeichnet der Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in diesem Jahr zum vierten Mal die Besten von ihnen aus. Die Ausschreibung für den Start-up-Wettbewerb "Gipfelstürmer" läuft vom 19. Mai bis zum 31. August. Bewerben können sich Unternehmen, die älter als sechs Monate und jünger als fünf Jahre sind und ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Der Wettbewerb läuft in zwei Runden ab.

Die Vorrunde: Eine Jury aus Mitgliedern der SZ-Wirtschaftsredaktion wählt im Oktober aus allen Bewerbern die sechs Finalisten aus. Diese "Gipfelstürmer" dürfen vom 10. bis 13. November am SZ-Wirtschaftsgipfel im Hotel Adlon in Berlin teilnehmen, Deutschlands großem Wirtschaftskongress mit mehr als 60 Referenten.

Der Start-up-Pitch: Am 10. November dürfen sich die sechs Finalisten ihre Geschäftsidee und ihr Unternehmen auf der Wirtschaftsgipfel-Bühne im Hotel Adlon vorstellen. Jedes Start-up hat dafür genau drei Minuten Zeit. Anschließend kürt eine ganz besondere Jury den Sieger: Per App stimmen alle Teilnehmer des SZ-Wirtschaftsgipfels ab. Viele von ihnen sind erfahrene Unternehmer und Manager, die wissen, worauf es ankommt. Sie sind neugierig auf Gründer und ihre Ideen. Das Motto für den Wettbewerb lautet daher auch: "Start-ups meet Grown-ups".

Die Serie: Die Süddeutsche Zeitung begleitet den "Gipfelstürmer"-Wettbewerb mit einer Serie über Gründer in Deutschland - und zwar auf all Kanälen: gedruckt, digital und in den sozialen Medien. Auf der Website www.sz-wirtschaftsgipfel.de werden zudem die sechs Finalisten und andere interessante Bewerber vorgestellt. Der Twitter-Hashtag zum Start-up-Wettbewerb lautet #Gipfelstürmer.

Die Ausschreibung: Vom 19. Mai an kann die Bewerbung über ein Formular auf dieser Seite hochgeladen werden. Fragen zum Wettbewerb bitte an: gipfelstuermer@sz-wirtschaftsgipfel.de