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MeinungRaumfahrtDer geglückte Starship-Flug ist auch ein wichtiges Signal für Europa

Kommentar von Dieter Sürig

Lesezeit: 2 Min.

Die Starship -Rakete bei ihrem Testflug in der Nacht zum Samstag deutscher Zeit vor der Wasserung im Indischen Ozean.
Die Starship-Rakete bei ihrem Testflug in der Nacht zum Samstag deutscher Zeit vor der Wasserung im Indischen Ozean. SpaceX via AP

Der lang erwartete Testflug mit einer neuen „Starship“-Version ist geglückt und ein positives Vorzeichen für den geplanten Börsengang von Space-X. Europa sollte auch daraus lernen und endlich souveräner im All werden.

Wer in ein Raumfahrtunternehmen investiert, wettet darauf, dass ein Unterfangen gelingt, welches sich an den Grenzen der Physik entlanghangelt. Bei Elon Musks Raketenfirma Space-X hat das bisher ganz gut geklappt. Die Lastenrakete Falcon 9 ist die bislang kommerziell erfolgreichste Trägerrakete überhaupt, mit der Starlink-Konstellation hat die Firma aus Kalifornien ein gewinnbringendes Internet aus dem All im Angebot – zehn Millionen Kunden rund um den Globus nutzen es. Und in relativ kurzer Zeit haben Musks Ingenieure mit dem Starship die größte jemals gebaute Rakete entwickelt. Nun ist erstmals die leistungsfähigere dritte Version gestartet.

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SZ PlusVon Gunnar Herrmann und Dieter Sürig

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