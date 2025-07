Elon Musks Satelliten-Kommunikationsdienst Starlink ist am Donnerstagabend deutscher Zeit für rund zweieinhalb Stunden weitgehend ausgefallen. Überall auf der Welt berichteten Kunden von Störungen. Auslöser sollen Software-Probleme im Netzwerk gewesen sein, wie ein Manager der kalifornischen Betreiberfirma Space-X mitteilte. Firmenchef Elon Musk postete zwischenzeitlich auf der Plattform X, dass Starlink dafür sorgen werde, dass so etwas nicht wieder vorkomme.

In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere Ausfälle des Systems, aber sie kommen eher selten vor. Laut Downdetector, der Website eines Drittanbieters, die Ausfälle verfolgt, kam es zwischen 15 und 16 Uhr New Yorker Zeit zu mehr als 60 000 gemeldeten Ausfällen im Netzwerk von Starlink. Dabei sind die Kunden gerade bei einem solchen Kommunikationssystem darauf angewiesen, dass es verlässlich funktioniert. Auf Starlink greifen unter anderem verschiedene Fluggesellschaften zurück, um Internet während des Fluges anbieten zu können. Außerdem ist das System wichtig für die ukrainische Armee, weil im russischen Angriffskrieg die klassische Telekommunikations-Infrastruktur größtenteils zerstört wurde.

Starlink hat derzeit rund 8000 Satelliten im Einsatz, die in niedriger Umlaufbahn über der Erde unterwegs sind. Am Boden nutzen die Kunden kompakte Empfangs- und Sendestationen. Das System ist auch eine populäre Lösung für Gebiete ohne Mobilfunkempfang. Nach eigenen Angaben hat Starlink weltweit etwa sechs Millionen Kunden, offizielle Zahlen für Deutschland sind nicht bekannt.

Der Aufbau von Starlink ist nicht abgeschlossen. Space-X bringt mehrmals im Monat weitere Satelliten ins All, geplant sind mehrere Zehntausend. Die Raumfahrtfirma Blue Origin, die dem milliardenschweren Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört, hat gerade damit begonnen, einen Konkurrenzdienst zu Starlink unter dem Namen Project Kuiper aufzubauen. Europäische Satellitenfirmen wie SES in Luxemburg oder Hispasat in Spanien bieten ebenfalls Internet aus dem All, von der Zahl der Satelliten dominiert aber das System des Starlink-Konkurrenten Oneweb mit rund 650 Satelliten. Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat hat Oneweb 2023 von den Briten übernommen. Auch die Europäische Kommission plant mit dem System Iris² ein Breitbandinternet, das von rund 300 Satelliten gespeist werden soll. Es soll aber erst Ende des Jahrzehnts im Einsatz sein.